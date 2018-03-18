Під посольство РФ у Києві поставили "памятник" Путіну

У Києві з'явився "золотий" пам'ятник главі Росії Володимиру Путіну.

Активісти встановили монумент біля посольства РФ, яке було заблоковано з метою не допустити росіян проголосувати на "виборах Путіна".

Так, пам'ятник лідеру РФ встановлено на постаменті з написом "х*йло". Біля Путіна також знаходяться люди в костюмах "ватника" і ведмедя, де перший тримає в руках пляшку горілки, а другий - балалайку.

pravda.com.ua

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Як писав "Обозреватель", в Росії виступили з погрозами на адресу України через заборону виборів, проте в ОБСЄ не стали підтримувати Кремль.

Також Росія поскаржилася в ООН та інші міжнародні організації на ігнор їх істерики з боку України.