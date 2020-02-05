У Києві з'явиться екотранспорт: Кличко розкрив деталі

До кінця цього року влада Києва планує придбати близько 70 сучасних екологічних автобусів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, сказано на сайті його пресслужби. За його словами, купівля "зеленого" транспорту відбуватиметься у рамках співпраці з ЄІБ та ЄБРР.

“Не таємниця, що головною причиною забруднення повітря в Києві є велика кількість автомобілів. Тому, разом з поліпшенням ситуації з трафіком, ми закуповуємо для міста "зелений" – екологічний – громадський транспорт. Йдеться про придбання для Києва сучасних екологічних автобусів. На першому етапі – до кінця цього року – близько 70 одиниць по програмі "Зелені міста" в рамках співпраці з ЄІБ та ЄБРР”, – зазначив мер Києва.

Так, за словами Кличка, поступове збільшення кількості екотранспорту в Києві сприятиме поліпшенню екологічної ситуації в місті.

Мер зауважив, що столиця має проблему із перенавантаженням автотранспортом.

“Сьогодні в місті близько 1,1-1,2 млн авто та приблизно 200-300 тисяч автівок приїжджає щодня з області. Люди їдуть в столицю на роботу, у справах. До того ж через Київ їде транзитний транспорт. Згідно з даними експертів, до 40 % транспорту в столиці – це транзитний. При тому, що розраховані вулиці, дороги, мости, більшість з яких будували кілька десятків років тому, приблизно на 900 тисяч автівок”, – додав мер.

Він зазначив, що тільки за останніх три роки трафік у місті виріс на 30 відсотків.

“Шляхи вирішення проблеми – це створення перехоплюючих паркінгів на в’їзді в місто, систематизація руху громадського транспорту в столиці, наведення ладу з паркуванням. І ключове питання – добудова Великої окружної дороги, що "забере" на себе транзитний транспорт”, – наголосив Кличко.

Він додав, що важливим питанням є також зниження навантаження на мости в місті. Вони сьогодні перенавантажені більш, ніж на 100 %. Допоможе зменшити навантаження на мости, зокрема, відкриття до кінця цього року автосполучення Подільсько-Воскресенським мостом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко розповів, що будівельники встановили перші балки для майбутньої частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу над Русанівським озером.

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