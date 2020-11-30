У Києві з'явиться багаторівнева розв'язка в трафіковому місці
У Києві на перетині проспекту Академіка Палладіна з бульваром Академіка Вернадського і вулицею Академіка Єфремова побудують багаторівневу розв'язку.
Як повідомили в комунальній організації (КО) "Київгенплан", також передбачається продовжити вулицю Чорнобильську до вулиці Підлісної.
"Одне з найбільш інтенсивних авторухів спостерігається на проспекті Академіка Палладіна – більше 50 тис. автомобілів на добу в одному напрямку", – пояснив начальник КО Сергій Броневицький.
За його словами, пропускна здатність нової транспортної розв'язки в різних рівнях більш ніж в два рази вище, ніж у існуючого перехрестя зі світлофорним регулюванням.
За підрахунками транспортної моделі, розв'язка забезпечить пропуск прямих потоків транспортних засобів (з урахуванням збільшення чисельності населення приміської зони) по проспекту Академіка Палладіна, бульвару Академіка Вернадського і вулиці Академіка Єфремова.
ТЕО рішення вже розроблені, і в найближчі кілька років її планують побудувати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Проектом генплану Києва планується перенести діловий центр в промислову зону "Теличка", розташовану між Видубичами, Звіринцем, Саперна Слобідка та Корчуватим.
Також стало відомо, що буде в центрі Києва після переїзду офісів в промзону.