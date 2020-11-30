У Києві з'явиться багаторівнева розв'язка в трафіковому місці

У Києві на перетині проспекту Академіка Палладіна з бульваром Академіка Вернадського і вулицею Академіка Єфремова побудують багаторівневу розв'язку.

Як повідомили в комунальній організації (КО) "Київгенплан", також передбачається продовжити вулицю Чорнобильську до вулиці Підлісної.

"Одне з найбільш інтенсивних авторухів спостерігається на проспекті Академіка Палладіна – більше 50 тис. автомобілів на добу в одному напрямку", – пояснив начальник КО Сергій Броневицький.

За його словами, пропускна здатність нової транспортної розв'язки в різних рівнях більш ніж в два рази вище, ніж у існуючого перехрестя зі світлофорним регулюванням.

За підрахунками транспортної моделі, розв'язка забезпечить пропуск прямих потоків транспортних засобів (з урахуванням збільшення чисельності населення приміської зони) по проспекту Академіка Палладіна, бульвару Академіка Вернадського і вулиці Академіка Єфремова.

ТЕО рішення вже розроблені, і в найближчі кілька років її планують побудувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL: