У Києві зґвалтували і пограбували неповнолітню. Фото підозрюваного (18+)

У Києві на вулиці дівчину 2003 року народження зґвалтував чоловік, після чого відібрав у неї 500 гривень і планшет.

Про це повідомляє спільнота "Київ Оперативний" у Facebook.

"Сьогодні о 16:00 на лінію 102 надійшло повідомлення від дівчини 2003 року народження про те, що на Виговського (М.Гречка) до неї підійшов наглядно знайомий чоловік, привітався та потягнув у ліс. Там він зґвалтував дівчину, а потім відібрав у неї 500 гривень і планшет. З місця події втік у невідомому напрямку", – йдеться в повідомленні.

Завдяки оперативно-розшуковим заходам вдалося встановити особу підозрюваного. Ним виявився Гайдуков Володимир Павлович, 1969 року народження. Чоловік двічі притягався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї.

"У випадку, якщо ви знаєте поточне місцезнаходження підозрюваного, будь ласка, терміново зателефонуйте 102, зверніться до Подільського УП або напишіть нам у приватні повідомлення. Анонімність гарантовано", – закликали у спільноті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня у Луцьку чоловік напав на дівчину, коли та поверталася додому, та зґвалтував її.