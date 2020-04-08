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8 квітня • оновлено в 21:58
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У Києві коронавірусом заразилися 294 особи: статистика на 8 квітня

7.5т
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У Києві станом на 12:00 середи, 8 квітня, зафіксовано вже 294 випадки зараження коронавірусом. Померло п'ять осіб, одужало вже 12 жителів столиці.

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Отже, додалося 15 заражених. Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко на брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві зросла кількість випадків коронавірусу

У Києві зросла кількість випадків коронавірусу

"Захворіли ще вісім жінок віком 29-67 років і шість чоловіків від 43 до 61 року. Також виявлено коронавірус у одного 16-річного юнака. Серед киян, які занедужали за добу, троє медиків. У лікарні госпіталізовані вісім пацієнтів, решта лікуються вдома під контролем медиків", – поділився Кличко.

Він також звернув увагу, що більшість пацієнтів – молодь: "Багато з жителів міста не вірить у загрозу та не хоче змінювати режим життя. Мова не про обмеження свободи, а про ваше здоров'я і вашу безпеку!"

"Вдома сидіти важко, але так необхідно зробити, щоб після Великодня ситуація не "рвонула", – додав Кличко та закликав киян святкувати у своїх оселях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, всього в Україні станом на 8 квітня зареєстрували 1668 заражених коронавірусом.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Гопак Агонійний
Гопак Агонійний
А приколіться, товариство, що буде, як почати чесно проводити масове тестування?
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