У Києві знову зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 8 червня

Станом на ранок 7 червня коронавірус у Києві підтвердили у 3490 осіб. У 72 пацієнтів захворювання виявили за останню добу, з них 6 медиків.

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Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко. Днем раніше було зафіксовано значно менше заражених – 43.

Всього від COVID-19 померло 77 жителів столиці.

Статистика щодо коронавірусу в Києві

За добу захворіло:

43 жінки віком від 23 до 84 рокiв;

25 чоловікiв від 21 до 71 рокiв;

2 дівчинки, яким 1 і 9 років, та 2 хлопчики віком 8 місяців та 10 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 14, Деснянському та Оболонському – по 10, у Шевченківському – 9 випадків.

Telegram Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 8 червня в Україні зафіксовано 27 462 випадки коронавірусу, з них 797 – летальних.

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