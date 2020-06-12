У зв'язку зі збільшенням кількості захворювань коронавірусом, зафіксованим в Києві, столична влада ухвалила рішення про посилення контролю за дотриманням карантину.

У найближчі вихідні – 13-14 червня – в Києві працюватимуть мобільні групи. Про це в ефірі ObozTV розповів радник київського міського голови Володимир Бондаренко.

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За його словами, зростання захворюваності пов'язане з двома причинами – об'єктивною і суб'єктивною. Перша полягає у відкритті нових сфер міського життя, друга – з тим, що велика частина городян сприйняли ослаблення карантину як його завершення і припинили дотримуватися необхідних санітарних норм.

У Києві введуть посилений контроль за дотриманням карантину

"Сьогодні (12 червня, – Ред.) ми прийняли рішення про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних вимог. На вихідних і, починаючи з понеділка, в посиленому режимі працюватимуть мобільні групи. Міський голова сьогодні закликав правоохоронців більш активно протидіяти фактам порушення", – повідомив Бондаренко.

У той же час він зауважив, що багато чого залежить і від самих городян. "Звичайно, правоохоронця на кожному куту ми не поставимо. Тут є наша спільна відповідальність: або ми об'єднаємося і будемо дотримуватися цих вимог, або нам доведеться повертатися до обмежень, які нам всім не подобаються і які вбивають економіку", – закликав радник мера.

Як писав OBOZREVATEL, 10 червня Україна перейшла на черговий етап пом'якшення карантину. Дозволена робота баз відпочинку, санаторіїв та проведення масових культурно-мистецьких заходів. Разом з тим кількість нових випадків зараження щодня зростає. Так, станом на ранок 12 червня, за добу в країні було зафіксовано 683 нових випадків зараження, з них в Києві – 95.

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