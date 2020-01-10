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10 січня • оновлено в 18:11
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У Києві впали тарифи на опалення і гарячу воду: названі нові цифри

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У Києві за вказівкою Кабінету міністрів зменшили ціну на газ для населення на 22-23%, що склало мінус 300-400 у платіжках.

За словами заступника мера Києва Петра Пантелєєва, це найбільший перерахунок в Україні, передає "Інформатор".

На брифінгу в п'ятницю, 10 січня, він заявив, що в цілому разом жителі Києва заощадять понад 320 млн грн. Нові цифри вони побачать вже в платіжках, які отримають в січні.

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У Києві впали тарифи на опалення і гарячу воду

У Києві впали тарифи на опалення і гарячу воду

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Раніше тариф на опалення для квартир без лічильників був 32,47 грн за кв. м. Тепер ціну знизили до 25,32 грн.

За словами директора структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтина Лопатіна, вартість води зменшиться на 20 грн за кубометр. Тобто, якщо раніше мешканці Києва платили 97,89 грн, то тепер ціна буде 78,32 грн.

Пантелєєв також зазначив, що 80% ціни – це газ. Тариф на нього – 6235,51 за тисячу кубометрів. Після перерахунку в грудні фактична ціна – 4276,63 грн за тисячу кубометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2020 року українцям ввели абонплату за газ. Платити доведеться за інфраструктуру.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Ціна на газ
Місце
Україна Київ
Тег
тарифи
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