У Дніпровському районі Києва знайшли мертвою молоду дівчина, яка зникла майже місяць тому.

Тіло знайшли на вулиці Чернігівській, де вона знімала кімнату в квартирі, повідомляється в телеграм-каналі dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Дівчина 1993 року народження востаннє виходила на зв'язок 7-8 березня.

Обставини смерті встановлюють експерти. За попередніми даними, слідів насильницької смерті немає.

Ймовірно, дівчина просто не прокинулася 8 березня. Попередньо, смерть наступила 8 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня в Дніпрі на алеї в парку Глоби виявили тіло чоловіка. Напівроздягнутий городянин лежав на лавці біля літнього театру.

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