У Києві зниклу дівчинку не можуть знайти 5 місяців. Фото дитини

У Києві майже п’ять місяців розшукують безвісти зниклу неповнолітню Ліберті Боднар.

Про це з посиланням на Деснянське УП ГУНП повідомляє "Київ оперативний". У мережі також опублікували фото зниклої дитини.

Зазначається, що дівчинка ще 27 січня пішла зі столичного Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей №1 та досі не повернулася.

Прикмети Боднар Ліберті Анатоліївни:

на вигляд 16-17 років;

зріст 165 см;

середньої тілобудови;

волосся світло-русе довге.

Зникла Боднар Ліберті Анатоліївна kyivoperativ.info

На момент зникнення дівчинка була одягнена у темного кольору куртку, світло-голубі джинси, а також чорні черевики "уггі".

У випадку отримання будь якої інформації про можливе місцеперебування неповнолітньої, у поліції просять телефонувати за номером "102".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Київщині розшукували зниклу без вісти 33-річну волинянку, маму трьох дітей Руслану Вигнанець.