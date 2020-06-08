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8 червня • оновлено в 19:20
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У Києві зниклу дівчинку не можуть знайти 5 місяців. Фото дитини

2.6т
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У Києві майже п’ять місяців розшукують безвісти зниклу неповнолітню Ліберті Боднар.

Про це з посиланням на Деснянське УП ГУНП повідомляє "Київ оперативний". У мережі також опублікували фото зниклої дитини.

Зазначається, що дівчинка ще 27 січня пішла зі столичного Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей №1 та досі не повернулася.

У Києві зниклу дівчинку не можуть знайти 5 місяців. Фото дитини

Прикмети Боднар Ліберті Анатоліївни:

  • на вигляд 16-17 років;

  • зріст 165 см;

  • середньої тілобудови;

  • волосся світло-русе довге.

Зникла Боднар Ліберті Анатоліївна

Зникла Боднар Ліберті Анатоліївна

kyivoperativ.info

На момент зникнення дівчинка була одягнена у темного кольору куртку, світло-голубі джинси, а також чорні черевики "уггі".

У випадку отримання будь якої інформації про можливе місцеперебування неповнолітньої, у поліції просять телефонувати за номером "102".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Київщині розшукували зниклу без вісти 33-річну волинянку, маму трьох дітей Руслану Вигнанець.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України дитина зникла людина
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