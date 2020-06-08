У Києві зниклу дівчинку не можуть знайти 5 місяців. Фото дитини

У Києві майже п’ять місяців розшукують безвісти зниклу неповнолітню Ліберті Боднар.
Про це з посиланням на Деснянське УП ГУНП повідомляє "Київ оперативний". У мережі також опублікували фото зниклої дитини.
Зазначається, що дівчинка ще 27 січня пішла зі столичного Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей №1 та досі не повернулася.
Прикмети Боднар Ліберті Анатоліївни:
на вигляд 16-17 років;
зріст 165 см;
середньої тілобудови;
волосся світло-русе довге.
Зникла Боднар Ліберті Анатоліївна
kyivoperativ.info
На момент зникнення дівчинка була одягнена у темного кольору куртку, світло-голубі джинси, а також чорні черевики "уггі".
У випадку отримання будь якої інформації про можливе місцеперебування неповнолітньої, у поліції просять телефонувати за номером "102".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Київщині розшукували зниклу без вісти 33-річну волинянку, маму трьох дітей Руслану Вигнанець.
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