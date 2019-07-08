У Києві зникла 3-річна дитина: опубліковано фото

У Києві зникла малолітня дитина – Платон Микитович Петриченко 2016 року народження.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Київ Оперативний (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що ймовірне місце перебування хлопчика – столична станція метро Гідропарк. Стало також відомо, що він може перебувати в Білій Церкві Київської області.

Дитину розшукує Дніпровське управління поліції. Всіх, кому відомо що-небудь про зникнення Платона, просять зв'язатися за номером 102.

У Києві зникла 3-річна дитина Telegram Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Гадячі Полтавської області пішла з дому і не повернулася 12-річна школярка Вікторія Нестерова.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!