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У Києві зникла 3-річна дитина: опубліковано фото

13.9тЧитати матеріал російською

У Києві зникла малолітня дитина – Платон Микитович Петриченко 2016 року народження.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Київ Оперативний (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що ймовірне місце перебування хлопчика – столична станція метро Гідропарк. Стало також відомо, що він може перебувати в Білій Церкві Київської області.

Дитину розшукує Дніпровське управління поліції. Всіх, кому відомо що-небудь про зникнення Платона, просять зв'язатися за номером 102.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Cherednichenko Svetlana
Cherednichenko Svetlana
Значит его кто-то в Белую Церковь увёз из взрослых,а на гидропарке цыгане бродят.
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