У Києві зникла 3-річна дитина: опубліковано фото

У Києві зникла малолітня дитина – Платон Микитович Петриченко 2016 року народження.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Київ Оперативний (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що ймовірне місце перебування хлопчика – столична станція метро Гідропарк. Стало також відомо, що він може перебувати в Білій Церкві Київської області.
Дитину розшукує Дніпровське управління поліції. Всіх, кому відомо що-небудь про зникнення Платона, просять зв'язатися за номером 102.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Гадячі Полтавської області пішла з дому і не повернулася 12-річна школярка Вікторія Нестерова.
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