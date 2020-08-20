У Києві знесли паркан, встановлений компанією Кучера та Комарницького для незаконного видобутку піску

У Києві КП "Київблогоустрою" вдалося демонтувати незаконний паркан, який був встановлений на місці незаконного видобутку піску.

Як пишуть "Подробности", таким чином місто повернуло собі 17 гектарів землі біля Дніпра. Зазначимо, що паркан був встановлений компанією "Мостобуд", саме вона займалася видобутком копалин на цій ділянці. "Мостобуд" пов'язують з ексдепутатом Київради, а нині так званим смотрящим за Києвом Денисом Комарницьким і президентом компанії "Укрбуд" Сергієм Кучером.

Раніше стало відомо, що через незаконний видобуток піску, "Мостобуд" заборгував столиці 300 мільйонів гривень.

Правозахисник Роман Литвин зауважив, що ця ділянка була незаконно передана в субаренду.

"Ми бачимо незаконну передачу цієї ділянки в суборенду. Це земельна ділянка Київської міської ради, яку вона дала в оренду ПАТ "Мостобуд" і "Мостобуд" порушуючи умови договору до 18 року передав її в суборенду. Земельна ділянка більше семи років використовується не за цільовим призначенням, жодних робіт по будівництву моста не відбувається, відбувається фактично грабунок надр, з річки Дніпро на цю ділянку намивається пісок і сюди привозять пісок з інших місць, щоб здійснювати перевалку і компанії субпідрядчики, підрядчики не сама компанія "Мостобуд" використовують її, щоб заробляти на надрах на піску", – зазначив він.

Ще у 2018 році Київрада розірвала договір із компаніями через величезні борги перед громадою і незаконну діяльність. Але орендарі майданчик не покинули, тому комунальники від "Київблагоустрою" в присутності поліції вирішили демонтувати паркан

"Департамент підписав доручення на огорожу, огорожа є незаконною, департамент підписав доручення про демонтаж, представники незаконної забудови понаганяли тітушок, здійснюють супротив, підпалюють машини, кидають каміння, запшикують вогнегасниками", – розповів начальник демонтажного відділу КП "Київблагоустрій" Сергій Самохвалов.

Орендарі навіть підігнали бульдозер до воріт, щоб додатково закрити прохід. До того ж біля паркану правоохоронці знайшли підпалений автомобіль із саморобною вибухівкою в середині. Машину загасили, пристрій знешкодили.

Зазначимо, що раніше сайт Dubinsky.pro повідомив, що Кучер, Комарницький і нардеп Микола Тищенко за підтримки заступника директора департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Юрія Тація незаконно видобувають пісок на ділянці площею 16,7951 га, розташованій на вул. Промисловій у Голосіївському районі. Її власником є територіальна громада Києва в особі Київської міської ради.

У публікації стверджується, що через підконтрольну компанію "Мостобуд" вони незаконно передали землю в оренду підряднику, який під виглядом днопоглиблювальних робіт здійснює видобуток і подальшу реалізацію піску. Незважаючи на те, що суд зобов'язав "Мостобуд" залишити цю землю, вони незаконно продали приміщення ще однієї компанії, використовуючи послуги чорного нотаріуса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Кучер і Комарницький, які "кришують" незаконних видобувачів піску на Видубичах, перешкоджали демонтуванню нелегального паркану. Для того щоб не дати виконати припис про демонтаж, тітушки підпалили під огорожею машину й підклали туди вибуховий пристрій. На місце приїхала охорона в масках