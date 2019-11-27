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29 листопада • оновлено в 11:49
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Сиділа в під'їзді і кричала: в Києві за дивних обставин знайшли зниклу жінку з дитиною

17.9т
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Патрульна поліція Києва в середу, 27 листопада, знайшла 27-річну Дарину Чернишук, яка за день до цього зникла разом із маленьким сином.

Про це повідомляє пресслужба правоохоронців (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Близько 1 години ночі, на службу 102 надійшла інформація, що в під'їзді будинку сидить жінка з маленькою дитиною і дивно поводиться, голосно кричить і каже незрозумілі речі", – сказано в повідомленні.

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У Києві знайшли загадково зниклу жінку з дитиною

У Києві знайшли загадково зниклу жінку з дитиною

Київ Оперативний

На місце події прибули патрульні і медики, після огляду 27-річної жінки госпіталізували її в спеціальний медичний заклад.

2-річну дитину також забрали в лікарню. Патрульні повідомили родичам Чернишук і викликали інспектора ювенальної превенції для з'ясування всіх обставин події.

У Києві знайшли зниклу жінку з дитиною

У Києві знайшли зниклу жінку з дитиною

Пресслужба Патрульної поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві загадково зникла жінка знайшлася в лікарні з амнезією.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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