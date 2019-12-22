Головна Новини
22 грудня • оновлено в 18:47
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

У Києві знайшли труп вбитого чоловіка: перші подробиці

1.7т
Читати матеріал російською

У Святошинському районі Києва на дитячому майданчику виявили труп чоловіка.

Як повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи, НП сталася на території парку "Юність".

Тіло чоловіка 1997 року народження виявили поблизу дитячого майданчика. На тілі покійного колото-різана рана грудної клітини, яка, ймовірно, і стала причиною смерті.

У Києві знайшли труп чоловіка

У Києві знайшли труп чоловіка

Новини
У Києві виявили труп жінки: спливли подробиці моторошної НП

Подробиці інциденту поки невідомі. Поліція почала досудове розслідування за статтею "умисне вбивство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві дівчина випала з вікна третього поверху, коли намагалася пограбувати квартиру.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги