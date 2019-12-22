У Києві знайшли труп вбитого чоловіка: перші подробиці

У Святошинському районі Києва на дитячому майданчику виявили труп чоловіка.

Як повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи, НП сталася на території парку "Юність".

Тіло чоловіка 1997 року народження виявили поблизу дитячого майданчика. На тілі покійного колото-різана рана грудної клітини, яка, ймовірно, і стала причиною смерті.

У Києві знайшли труп чоловіка

Подробиці інциденту поки невідомі. Поліція почала досудове розслідування за статтею "умисне вбивство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві дівчина випала з вікна третього поверху, коли намагалася пограбувати квартиру.

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