У Києві знайшли повішеним хлопця: опубліковане останнє відео з ним

У мережі опубліковане останнє прижиттєве відео загиблого 20-річного Вадима Онищенка, якого розшукували у Києві з 11 липня.

Запис виклали на сторінці "ДТП. Київ". У короткому відео показано, що перед зникненням хлопець був у компанії друзів на Майдані Незалежності.

"Це відео зняте о 18:19 11 липня, де видно Вадима (в бордовій куртці) і компанію, з якою він був, де кожна людина зараз є підозрюваним, і особистості, яких досі ніхто не знає", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 11 липня стало відомо про зникнення хлопця. Востаннє на зв'язок із рідними хлопець вийшов. Він подзвонив матері і сказав, що друзі провели його на фестиваль Atlas Weekend. Після цього хлопець на дзвінки не відповідав.

15 липня Вадима Онищенка знайшли повішеним в елітному будинку на вулиці Інститутська, 18а.

Вадим Онищенко

При цьому рідні хлопця відмовилися вірити у версію поліції про суїцид через нехарактерні ушкодження на його тілі. За словами рідних, їх довго не пускали в морг для впізнання тіла. Коли ж батьки побачили хлопця, його зовнішній вигляд їх нажахав.

"Тіло було буро-зеленого кольору, все у саднах, очі вирячені, голова місцями в залисинах, темно-русяве волосся стало дуже світлим, ніби вигоріло на сонці. Вадима знайшли прив'язаним за шию до поручнів його ж бордовою курткою в положенні сидячи. Одяг весь забруднений і в крові, але паспорт і гаманець ідеально чисті", – зазначалося в інформації.

Батьки змогли впізнати тіло свого сина тільки з дитячої травми голови. Поховали 20-річного Вадима Онищенка у закритій труні.

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