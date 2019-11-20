У Києві знайшли мертвим напівголого чоловіка з віником на шиї: фото 18+

У Києві у ніч на 20 листопада на Подолі знайшли труп чоловіка з пробитою головою і віником на шиї. На вигляд загиблому близько 30 років.

Це сталося за адресою вулиця Введенська, 15. Випадковий перехожий натрапив на закривавлене тіло і подзвонив поліцейським, передає Telegram-канал "Артіль-паблік". (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Біля тіла знайшли великий камінь, на якому помітили сліди крові. Попередньо, ним і завдали смертельних травм.

Telegram-канал "Артіль-паблік"

"При огляді тіла, на голові було видно серйозні пошкодження черепа. Криваві сліди на асфальті було видно в радіусі одного метра. На шиї трупа лежав віник. Також поруч лежали розкидані особисті речі", – сказано в повідомленні.

Чоловік був з оголеним торсом. Також видно, що одяг загиблого весь брудний. Особа його не встановлена.

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Telegram-канал "Артіль-паблік"

Telegram-канал "Артіль-паблік"

Telegram-канал "Артіль-паблік"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, на перетині вулиць Здолбунівської та Михайла Драгоманова, був виявлений труп чоловіка з тілесними ушкодженнями.

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