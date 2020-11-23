У Києві знайшли людську руку на території ВДНГ

Олег Тимченко Кияни 12:36, 23.11.2020

У Голосіївському районі Києва, в лісопарковій зоні на території ВДНГ (національний комплекс "Експоцентр України"), 20 листопада виявили людську руку.

Як повідомило OBOZREVATEL інформаційне джерело, останки знайшли метрах в 20 від дороги, в зоні відпочинку, куди люди приїжджають на пікніки.

"Рука лежала на стежці", – зазначив співрозмовник.

За словами інсайдера, це рука чоловіка, орієнтовний вік – 35-40 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 листопада на Голосієво в Києві знайшли застреленою 31-річну Раїсу Валуйську – її вбили пострілом у голову. У справі про вбивство затримали волонтера Сергія Бутка. Він зізнався в злочині.

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