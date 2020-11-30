У Києві зима почнеться морозною погодою зі снігом

Анна Прийма Кияни 10:32, 30.11.2020 Оновлено: 10:45, 30.11.2020

У перший день зими в Києві очікується хмарна морозна погода.

За даними метеорологічного сайту Accuweather, 1 грудня прогнозується сніг із середини дня, температура в середньому становитиме від 0 до -3 градусів.

У середу, 2 грудня, в столиці також буде хмарно, опадів не очікується. Повітря прогріється до +1 градуса.

Погода на 1 грудня
Прогноз по Києву

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що в грудні погода буде не дуже холодною в Україні.

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