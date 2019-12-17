Вранці в понеділок, 16 грудня, в будинку на вулиці Академіка Глушкова, 37, у Києві невідомий жорстоко побив 63-річну жінку – Людмилу Сергіївну. Під час нападу вона чергувала в під'їзді будинку ОСББ.

В результаті пенсіонерка отримала травму голови, забій носа і гематоми. Про це у своєму Facebook повідомила невістка потерпілої – Оксана. Вона виклала відео з камер спостереження, на якому зображений нападник в момент скоєння злочину (скрольте до кінця цієї публікації, щоб подивитися його). "Я дивлюся це відео, і у мене німіють ноги", – зізналася вона OBOZREVATEL.

Хронологія злочину

Того дня Людмила Сергіївна встала рано. Перед прибиранням вона присіла на лавочці біля під'їзду і закурила.

О 5:30 ранку до під'їзду під'їхала машина. "З неї вибігла дівчина. Слідом за нею з машини вийшов хлопець і щось прокричав їй услід", – розповіла Оксана.

Засмучений цією сваркою, він побачив Людмилу Сергіївну і підійшов до неї. Попросив у неї сигарету. Жінка відповіла, що не взяла з собою пачки, тому що готувалася робити прибирання.

На проспекті Глушкова напали на літню жінку

Хлопець лютував і почав "чиркати перед її обличчям запальничкою". Людмила Сергіївна хотіла піти, але спочатку зробила йому зауваження: мовляв, недобре так вчиняти з літньою людиною.

У відповідь хлопець "закипів" і напав на жінку. "Він просто почав бити її кулаками. Завдав їй три удари. Вона почала кричати, і через крик він втік", – розповіла Оксана.

Людмила Сергіївна "почала заливатися кров'ю – кров витікала з рани в голові і з носа. Всі сходинки були залиті кров'ю".

Поліцію і швидку не викликали

Людмила Сергіївна відмовилася викликати швидку. Оксана обробила їй рану. Наразі її стан задовільний, але "вона все ще відчуває стрес".

Від заяви в поліцію вона теж відмовилася. "Людмила Сергіївна дуже добра людина. У неї ніколи ні з ким не було конфліктів. Вона не хоче писати заяву в поліцію. Вона його жаліє. А про себе каже, що все загоїться", – сказала Оксана.

Головне, щоб усі дізналися про нелюда

Сім'я вирішила поширити відео нападу, щоб "про цю людину всі дізналися". Сама Людмила Сергіївна хоче відразу ж після одужання знову вирушити на чергування, але в родині мають іншу думку. "Їй нудно вдома, а там вона серед людей, їй є з ким поговорити. Але думаю, на цьому така робота закінчиться. Як виявилося, це дуже небезпечно, навіть у своєму будинку", – сказала Оксана.

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