У Києві жінці, яка померла 21 рік тому, прийшло запрошення на вибори. Фотофакт

Мирослав Семенюк Кияни 10:13, 24.10.2020 Оновлено: 10:18, 24.10.2020

У Києві жінці, яка померла в 1999 році, прийшло запрошення на місцеві вибори.

Як повідомив у Facebook журналіст Максим Іншаков, йдеться про його покійну бабусю.

"Моя бабуся, після того, як померла в 1999 році, голосувала і за Кучму, і за Ющенка, і за Януковича, і за Порошенка, і за Зеленського... Відчуття, що ще 100 років буде продовжувати голосувати за тих, кому треба", – написав він.

За словами Іншакова, його неодноразові походи в територіальну виборчу комісію ні до чого не призвели.

"Попросили вибачення, говорили що "так-так, звичайно, ми все виправимо", а на наступні вибори запрошення приходило знову", – підкреслив журналіст.

Свідоцтво про смерть жінки в 1999 році
Facebook Maks Inshakov
Запрошення на вибори для померлої киянки
Facebook Maks Inshakov
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ході виборчої кампанії напередодні місцевих виборів 2020 року в Україні виявили безліч маніпуляцій і правопорушень.

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