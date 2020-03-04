До Київської міської клінічної лікарні №17 поступив чоловік з колото-різаним пораненням грудної клітини. Лікарям він завив, що це випадковість.

Як розповіли джерела OBOZREVATEL, інцидент стався 3 березня в одному з приватних будинків на вул. Гоголя.

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Що саме стало причиною сварки подружжя, поки точно невідомо, однак жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним чоловіка.

Швидка допомога забрала його до лікарні. У відділенні політравми той заявив лікарям, що випадково поранився кухонним ножем.

Швидка допомога "Кореспондент"

Медики повідомили в поліцію (вони зобов'язані це робити в разі подібних травм), а правоохоронцям потерпілий потім зізнався, що ножем його вдарила кохана дружина. Тепер жінці загрожує до двох років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київській області підліток напав із ножем і сокирою на 4-річного двоюрідного брата і тітку – зараз мати з сином знаходяться в лікарні. А в Києві молодший брат завдав ножове поранення старшому.

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