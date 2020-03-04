Головна Новини
5 березня • оновлено в 01:14
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

У Києві жінка вдарила чоловіка ножем в груди

932
Читати матеріал російською

До Київської міської клінічної лікарні №17 поступив чоловік з колото-різаним пораненням грудної клітини. Лікарям він завив, що це випадковість.

Як розповіли джерела OBOZREVATEL, інцидент стався 3 березня в одному з приватних будинків на вул. Гоголя.

Сімейна драма розігралася в Солом'янському районі Києва

Сімейна драма розігралася в Солом'янському районі Києва

Що саме стало причиною сварки подружжя, поки точно невідомо, однак жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним чоловіка.

Швидка допомога забрала його до лікарні. У відділенні політравми той заявив лікарям, що випадково поранився кухонним ножем.

Швидка допомога

Швидка допомога

"Кореспондент"

Медики повідомили в поліцію (вони зобов'язані це робити в разі подібних травм), а правоохоронцям потерпілий потім зізнався, що ножем його вдарила кохана дружина. Тепер жінці загрожує до двох років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київській області підліток напав із ножем і сокирою на 4-річного двоюрідного брата і тітку – зараз мати з сином знаходяться в лікарні. А в Києві молодший брат завдав ножове поранення старшому.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олег Тимченко
Теми
Кримінал Ексклюзив Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги