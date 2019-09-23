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23 вересня • оновлено в 13:33
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У Києві згорів склад матраців "Венето": фото і відео пожежі

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У ніч на 23 вересня на Видубичах у Голосіївському районі Києва загорілося офісне приміщення компанії з виробництва матраців "Венето" площею 700 кв. м.

На місці події працювали 14 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 63 співробітників особового складу. Пожежу вдалося ліквідувати тільки о 8:00 наступного дня (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вогонь перекинувся на сусідню 4-поверхову офісну будівлю.

Пожежа в компанії "Венето"

Пожежа в компанії "Венето"

Скріншот

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Як повідомили у компанії, найбільше від пожежі постраждав склад, вогонь знищив всю продукцію. Також частково зазнав руйнувань сусідній офіс – верхні поверхи затоплені й було пошкоджено дах. Крім того, згоріли два службові автомобілі. Постраждалих немає.

Нині компанія склала заяву про навмисний підпал. У "Венето" задзначили, що на відновлення всієї роботи організації знадобиться тиждень.

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Пожежа в компанії "Венето"

Пожежа в компанії "Венето"

ДСНС

Пожежа в компанії "Венето"

Пожежа в компанії "Венето"

ДСНС

Пожежа в компанії "Венето"

Пожежа в компанії "Венето"

ДСНС

Пожежа в компанії "Венето"

Пожежа в компанії "Венето"

ДСНС

Пожежа в компанії "Венето"

Пожежа в компанії "Венето"

ДСНС

Пожежа в компанії "Венето"

Пожежа в компанії "Венето"

ДСНС

Як писав OBOZREVATEL, у Деснянському районі Києва в суботу, 21 вересня, розгорілася сильна пожежа. За попередньою інформацією, в промзоні за Дарницькою ТЕЦ спалахнули автоцистерни,

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Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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