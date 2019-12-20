У Києві згоріло авто відомої активістки: з'явилися фото НП

У Києві в ніч на 20 грудня згоріло авто засновниці громадської організації "Батьки SOS" Олени Парфьонової.

Як повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій, це третій підпалив за минулу ніч. Інцидент стався близько 5 години ранку.

У результаті спалаху, у Toyota RAV4 згорів моторний відсік та салон, а також пошкоджено лакофарбове покриття у поруч припаркованому автомобілі Geely CK.

У Києві згоріло авто засновниці "Батьки SOS" Олени Парфьонової

Як повідомила сама Парфьонова на своїй сторінці Facebook, за попередньою версією правоохоронців, авто підпалили.

"Я не знаю, що сталося, але оперативно слідчий каже: схоже на підпал", – написала Парфьонова, опублікувавши фото згорілого авто.

У Києві згоріло авто засновниці "Батьки SOS" Олени Парфьонової Facebook \ Алена Парфьонова

У Києві згоріло авто засновниці "Батьки SOS" Олени Парфьонової Facebook \ Алена Парфьонова

У Києві згоріло авто засновниці "Батьки SOS" Олени Парфьонової Facebook \ Алена Парфьонова

Як писав OBOZREVATEL, в Подільському районі Києва 6 грудня невідомий підпалив автомобіль на території елітного ЖК "Паркове місто", що на вулиці Вишгородській.

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