Головна Новини
20 грудня • оновлено в 13:31
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

У Києві згоріло авто відомої активістки: з'явилися фото НП

1.7т
Читати матеріал російською

У Києві в ніч на 20 грудня згоріло авто засновниці громадської організації "Батьки SOS" Олени Парфьонової.

Як повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій, це третій підпалив за минулу ніч. Інцидент стався близько 5 години ранку.

У результаті спалаху, у Toyota RAV4 згорів моторний відсік та салон, а також пошкоджено лакофарбове покриття у поруч припаркованому автомобілі Geely CK.

У Києві згоріло авто засновниці "Батьки SOS" Олени Парфьонової

У Києві згоріло авто засновниці "Батьки SOS" Олени Парфьонової

Новини
У Дніпрі за ніч згоріли 2 автомобілі: подробиці

Як повідомила сама Парфьонова на своїй сторінці Facebook, за попередньою версією правоохоронців, авто підпалили.

"Я не знаю, що сталося, але оперативно слідчий каже: схоже на підпал", – написала Парфьонова, опублікувавши фото згорілого авто.

У Києві згоріло авто засновниці "Батьки SOS" Олени Парфьонової

У Києві згоріло авто засновниці "Батьки SOS" Олени Парфьонової

Facebook \ Алена Парфьонова

У Києві згоріло авто засновниці "Батьки SOS" Олени Парфьонової

У Києві згоріло авто засновниці "Батьки SOS" Олени Парфьонової

Facebook \ Алена Парфьонова

У Києві згоріло авто засновниці "Батьки SOS" Олени Парфьонової

У Києві згоріло авто засновниці "Батьки SOS" Олени Парфьонової

Facebook \ Алена Парфьонова

Як писав OBOZREVATEL, в Подільському районі Києва 6 грудня невідомий підпалив автомобіль на території елітного ЖК "Паркове місто", що на вулиці Вишгородській.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
3
Смішно
0
Цікаво
16
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги