У Києві заживо згоріли двоє людей: подробиці і фото сильної пожежі з 19 постраждалими

У результаті сильної пожежі в Подільському районі Києва на вулиці Квітневій, 6, двоє людей загинуло та ще 19 були евакуйовані.

Про це в Telegram повідомляє "Київ Оперативний". Автори каналу також відзначають, що наразі пожежу в 16-поверховому житловому будинку було ліквідовано (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Пожежа на вулиці Квітневій facebook.com/MNS.GOV.UA

Рятувальники евакуювали 15 осіб, з них 3 дітей, а також врятували 4 людини (серед яких була дитина, яку направили в Охматдит для обстеження). Також під час розвідки в квартирі пожежники виявили тіла 2 людей, відзначають автори каналу.

Наслідки пожежі facebook.com/MNS.GOV.UA

Наслідки пожежі facebook.com/MNS.GOV.UA

Наслідки пожежі facebook.com/MNS.GOV.UA

Причина загоряння встановлюється.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Дніпрі масштабна пожежа знищила цілий склад.

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