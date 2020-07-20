У Києві затримали активістів, які намагалися знести паркан на місці незаконного видобутку піску.

У Києві поліція затримала кількох активістів, які прийшли на акцію протесту проти незаконного видобутку піску.

Як повідомили на сторінці громадської організації "Стоп корупції" у Facebook, акція проходила у районі Видубичів. Там сьогодні мали демонтувати нелегальний паркан (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Члени організації наголосили: поліція затримує не піщаних браконьєрів, а активістів.

"Київ. Точка незаконного видобутку піску на Видубичах. Поліція затримує не піщаних браконьєрів, а громадських активістів, які виступають проти нелегального бізнесу", – сказано в повідомленні.

У "Стоп корупції" зазначили, що на точці незаконного видобутку піску на Видубичах були присутні багато правоохоронців.

У Києві затримали активістів, які намагалися знести паркан на місці незаконного видобутку піску Facebook / Стоп корупції

"Дивіться, скільки правоохоронців. Це, між іншим, бійці полку особливого призначення. І зібрались вони в Києві. Там сьогодні мають демонтувати нелегальний паркан. Як думаєте, вони по який бік паркану? На боці закону чи піщаних браконьєрів?" – йдеться далі.

Зазначимо, що знесення незаконного паркану на Видубичах було вимогою очільника міста.

У Києві затримали активістів, які намагалися знести паркан на місці незаконного видобутку піску Facebook / Стоп корупції

У Києві затримали активістів, які намагалися знести паркан на місці незаконного видобутку піску Facebook / Стоп корупції

Як повідомляв OBOZREVATEL, народного депутата Миколу Тищенка, президента компанії "Укрбуд" Сергія Кучера, а також бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим за Києвом", запідозрили в незаконному видобутку піску в Голосіївському районі Києва.

Ймовірно, вони роблять це за підтримки заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Юрія Тація.