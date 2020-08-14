У Києві запрацював новий ресторан грузинської кухні 'Джаніко': який вигляд має

У Києві у липні в тестовому режимі відкрили новий ресторан грузинської кухні "Джаніко".

Ресторан почав роботу на місці закладу Loft BAR food & cocktails (Бессарабська площа, 2). "Джаніко" – молодий проєкт, створений подружньою парою Ареном і Валентиною Мартиросян, пише posteat.ua.

Як зазначає видання, ідея відкриття власного ресторану з’явилася у пари у Грузії, куди вони вирушили в пошуках пригод і гастрономічних відкриттів. "Надихнувшись місцевими гостинними звичаями й традиційними стравами народилась ідея "Джаніко". Заклад названий на честь місцевого усміхненого дідуся, який зачарував своєю гостинністю і розповідями про культуру та звичаї Грузії", – пише видання.

У новому ресторані є дві просторі зали, розраховані на 80 гостей, і затишна літня тераса. В інтер’єрі поєднали сучасний стиль з комфортом і традиціями. Гостям сподобається шоу-кухня, завдяки якій можна спостерігати за роботою кухарів. За атмосферу і сервіс відповідає керівник ресторану Сергій Саввін.

Команда ресторану "Джаніко" Facebook / Джаніко / Джанико

Меню ресторану розробив шеф-кухар Іраклі Кемашвілі, який відтворив унікальний смак домашньої грузинської кухні.

"Завдяки його рецептам суп харчо все такий же приємно гострий на смак, а у хачапурі по-аджарський правильний сирний смак імеретинського сиру і сиру сулугуні. Хінкалі з наваристим пряним бульйоном, люля-кебаб і шашлики дуже соковиті з тонким ароматом диму, а курча тапака по-справжньому часниковий. Принцип меню "Джаніко" – прості, зрозумілі страви, які підходять для друзів і всієї сім’ї та також демократичні ціни", – пише видання.

У ресторані є дві просторі зали, розраховані на 80 гостей Facebook / Джаніко / Джанико

У ресторані є дві просторі зали, розраховані на 80 гостей Facebook / Джаніко / Джанико

За гарний настрій тут відповідальний старший бармен Сергій Тараненко, саме він створював коктейльну і винну карти для закладу. У карті вин представлені як традиційні грузинські вина Сапераві, Ркацителі, так і вірменські вина Урзана, Арені. Келих вина коштує від 40 до 137 гривень. В коктейльній карті представлені різноманітні позиції починаючи від класичного Aperol Spritz за 75 гривень до авторського коктейлю Sunset Batumi за 160 гривень.

"Джаніко" запрацював у липні Facebook / Джаніко / Джанико

Дещо з меню:

хінкалі в асортименті – 18 грн;

баклажани з горіхами – 97 грн;

салат грузинський – 85 грн;

хачапурі по-аджарський – 95 грн;

харчо – 98 грн;

долма – 118 грн;

люля-кебаб курячий – 98 грн.

Ресторан "Джаніко" Facebook / Джаніко / Джанико

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