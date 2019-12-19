У Києві запалили головну ялинку країни: все про святкування в столиці

Увечері, 19 грудня, у Києві урочисто запалили новорічну ялинку на Софійській площі.

Користувачі мережі почали масово ділитися фотографіями та відео зеленої красуні, встановленої в самому серці української столиці. Першим про радісну подію розповів мер Києва Віталій Кличко в Telegram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Ялинка в Києві

Ялинка в Києві Alena Petrova – твіттер

На верхівці конструкції встановили традиційну зірку. Запалили її вперше рівно о 19:00. Ялинку цього року прикрасили близько 750 іграшок у вигляді цукерок та гірлянди теплого кольору. Висота головного атрибуту Нового року-2020 досягає більше 20 метрів.

Також на вулиці Володимирській відбувся святковий парад, учасники якого виступили в барвистих костюмах. Вони переодяглися в білих ведмедів, казкових персонажів, деякі пройшлися вулицею на ходулях.

kiev.klichko.org

facebook.com/giolena

facebook.com/giolena

facebook.com/giolena

Головним тематичним героєм свята на Софійській площі цього року обрали казкового Лускунчика – як символ перемоги добра над злом.

kiev.klichko.org

У мережі вже з'явилися перші коментарі щодо яскравого свята, що влаштували киянам та гостям столиці.

"Київ реально красень. Ялинка, білі ведмеді, дракони, свині та якісь дивні кольорові комарі! Настрій підняли", – написали користувачі.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

У Києві запалили головну ялинку "Радіо Свобода"

У Києві запалили головну ялинку - свято "Радіо Свобода"

"Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, ялинку на Софійській площі почали монтувати ще 26 листопада. Із Поташнянського лісництва Радомишльського району Житомирської області для цього привезли 400 сосен.

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