У Києві "замінували" великий ТРЦ

У Києві 26 травня невідомий повідомив про замінування ТРЦ "Караван".

Інформація про вибухонебезпечний предмет до правоохоронців надійшла о 16:15, повідомили в прес-службі Національної поліції Києва.

"У цей час до нас надійшло повідомлення про закладену вибухівку в одному з торгово-розважальних центрів на вул. Лугова в Оболонському районі. На місце виїхала слідчо-оперативна група територіального управління, фахівці вибухотехнічних служб, кінологи і рятувальники", - повідомили в поліції.

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві в день проведення фіналу Ліги чемпіонів "замінували" п'ять станцій метро.