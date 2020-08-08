У Києві "замінували" станцію метро "Золоті ворота"

Ярослав Маркін Кияни 12:50, 8.08.2020 Оновлено: 13:13, 8.08.2020

У Києві до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування станції метро "Золоті ворота".

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Х*вий Київ" у суботу, 8 серпня. Там опублікували відео роботи правоохоронців на місці НП.

Зазначимо, у офіційному Telegram-каналі метрополітену "Kyiv metro alerts", де зазвичай інформують про подібні ситуації, станом на 12:50 сповіщень про подію нема.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в Києві поліція майже одночасно перекрила кілька вулиць через можливу загрозу мінування.

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