У Києві "замінували" станцію метро "Золоті ворота"

У Києві до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування станції метро "Золоті ворота".

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Х*вий Київ" у суботу, 8 серпня. Там опублікували відео роботи правоохоронців на місці НП.

Зазначимо, у офіційному Telegram-каналі метрополітену "Kyiv metro alerts", де зазвичай інформують про подібні ситуації, станом на 12:50 сповіщень про подію нема.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в Києві поліція майже одночасно перекрила кілька вулиць через можливу загрозу мінування.