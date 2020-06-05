У Києві "замінували" метро Майдан Незалежності: вхід і вихід зачинено

Кияни 11:59, 5.06.2020 Оновлено: 12:09, 5.06.2020

У Києві закрили станцію метро Майдан Незалежності через анонімне повідомлення про замінування.

Як повідомила прес-служба метрополітену в Twitter, саму станцію і пересадку зачинено на вхід та вихід.

Метро Майдан Незалежності "замінували"

Інформацію про відкриття станції обіцяють опублікувати одразу після завершення перевірки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Києві 1 червня невідомий чоловік з пакетом, з якого тягся провід до пульта в руці, заявив про намір підірвати міст Метро.

  • Поліція оточила споруду і ввела спецоперацію "Грім".

  • Пізніше підозрюваного затримали. Виявилося, що бомби у нього не було.

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