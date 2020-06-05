У Києві "замінували" метро Майдан Незалежності: вхід і вихід зачинено

У Києві закрили станцію метро Майдан Незалежності через анонімне повідомлення про замінування.
Як повідомила прес-служба метрополітену в Twitter, саму станцію і пересадку зачинено на вхід та вихід.
Метро Майдан Незалежності "замінували"
Інформацію про відкриття станції обіцяють опублікувати одразу після завершення перевірки.
Увага!- Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 5, 2020
Станцію "Майдан Незалежності" і пересадку зачин на вхід та вихід.
Надійшов анонімній дзвінок про мінування!
Інформація про Відкриття станції буде опублікована Одразу после Завершення Перевірки. pic.twitter.com/hUNudS7wjx
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Києві 1 червня невідомий чоловік з пакетом, з якого тягся провід до пульта в руці, заявив про намір підірвати міст Метро.
Поліція оточила споруду і ввела спецоперацію "Грім".
Пізніше підозрюваного затримали. Виявилося, що бомби у нього не було.
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