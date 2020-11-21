У Києві "замінували" метро "Хрещатик"

Валентина Гембарська Кияни 16:40, 21.11.2020 Оновлено: 16:50, 21.11.2020

У Києві станцію метро "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.

Про це повідомили в телеграм-каналі КМДА. Також закрито пересадку на станцію "Майдан Незалежності".

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", – сказано у повідомленні.

Станція "Хрещатик" закрита на вхід і вихід
Telegram КМДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 20 листопада, у поліцію Києва надійшов дзвінок про замінування ЦУМу на Хрещатику.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

У бюджеті України утворилася величезна діра: звідки візьмуть гроші і хто постраждає

В Україні 68-річну жінку з підозрою на COVID-19 два тижні "ганяли" по лікарнях, – правозахисниця

Голубовська назвала винних у катастрофі з медициною в Україні

"Ледве дихала, її всю трясло": подробиці смерті жінки, яку з COVID-19 вигнали з лікарні на Чернігівщині

Українців почали штрафувати за відсутність маски: кому загрожує