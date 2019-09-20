У Києві "замінували" дитсадки, лікарні та мости

У п'ятницю, 20 вересня, в Києві невідомий повідомив про бомби в житлових будинках, медичних установах, дитячих садах, торгових центрах, посольстві США та на мостах.

Як зазначає Інформатор, повідомлення надійшло на електронну пошту поліції Києва о 08:09. У ньому йшлося про вибухівку в понад 10 житлових і п'яти пологових будинках, двох лікарнях, онкоцентрі, 11 дитсадках і більше 20 торгових центрах. Серед усього списку також є Посольство США в Україні та всі мости Києва.

У Києві замінували десятки об'єктів LIGA.net

Житлові будинки:

проспект Генерала Ватутіна, 3 а

вулиця Привокзальна, 2 а

провулок Богдана Хмельницького, 4

провулок Яновського, 4 б

вулиця Кемеровська, 67

вулиця Антоновича, 66

вулиця Кудряшова, 15

вулиця Боголюбоава, 31

вулиця Пчілки, 5

Московська площа, 3

вулиця Миколи Закревського, 95 а

провулок Охтирський, 4

проспект Перемоги, 67

вулиця Марини Раскової, 1

Пологові будинки і лікарні:

Київський пологовий будинок №1 за адресою вулиця Арсенальна, 5

Київський пологовий будинок №2 за адресою вулиця Мостицька, 11

Київський пологовий будинок №3 за адресою вулиця Василя Кучера, 7

Київський пологовий будинок №5 за адресою проспект Лобановського, 2

Київський пологовий будинок №6 за адресою вулиця Петра Запорожцка, 26 а

Міська клінічна лікарня №4 за адресою вулиця Солом'янська, 17

Міська клінічна лікарня №5 за адресою вулиця Відпочинку, 11

Онкологічний центр міська клінічна лікарня №11 за адресою вулиця Рогозівська, 6

Дитсадки:

"Планета дитинства"

Baby Star

"Аристотель"

"Монтессорі"

"Орлятко"

"Осокорки"

"Проліски"

"Лісовий дзвіночок"

"Веселка"

"Ромашка"

"Гроно"

Торгові центри:

Gulliver

Ocean Plaza

Globus

Retroville

Метроград

Комод

ЦУМ

Art Mall

проспект

Караван

Метрополіс

квадрат

Аркадія

Dream Town

лимон

New Way

Rive Gauche

Магеллан

атмосфера

Променада

Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 19 вересня, поліція Києва отримала анонімне повідомлення про мінування всіх мостів, пологових будинків і ТРЦ у столиці.

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