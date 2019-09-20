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20 вересня • оновлено в 16:02
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У Києві "замінували" дитсадки, лікарні та мости

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У п'ятницю, 20 вересня, в Києві невідомий повідомив про бомби в житлових будинках, медичних установах, дитячих садах, торгових центрах, посольстві США та на мостах.

Як зазначає Інформатор, повідомлення надійшло на електронну пошту поліції Києва о 08:09. У ньому йшлося про вибухівку в понад 10 житлових і п'яти пологових будинках, двох лікарнях, онкоцентрі, 11 дитсадках і більше 20 торгових центрах. Серед усього списку також є Посольство США в Україні та всі мости Києва.

У Києві замінували десятки об'єктів

У Києві замінували десятки об'єктів

LIGA.net

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Під загрозою більше 70 об'єктів: у Києві "замінували" Раду, ОП, Кабмін і всі мости

Житлові будинки:

  • проспект Генерала Ватутіна, 3 а

  • вулиця Привокзальна, 2 а

  • провулок Богдана Хмельницького, 4

  • провулок Яновського, 4 б

  • вулиця Кемеровська, 67

  • вулиця Антоновича, 66

  • вулиця Кудряшова, 15

  • вулиця Боголюбоава, 31

  • вулиця Пчілки, 5

  • Московська площа, 3

  • вулиця Миколи Закревського, 95 а

  • провулок Охтирський, 4

  • проспект Перемоги, 67

  • вулиця Марини Раскової, 1

Пологові будинки і лікарні:

  • Київський пологовий будинок №1 за адресою вулиця Арсенальна, 5

  • Київський пологовий будинок №2 за адресою вулиця Мостицька, 11

  • Київський пологовий будинок №3 за адресою вулиця Василя Кучера, 7

  • Київський пологовий будинок №5 за адресою проспект Лобановського, 2

  • Київський пологовий будинок №6 за адресою вулиця Петра Запорожцка, 26 а

  • Міська клінічна лікарня №4 за адресою вулиця Солом'янська, 17

  • Міська клінічна лікарня №5 за адресою вулиця Відпочинку, 11

  • Онкологічний центр міська клінічна лікарня №11 за адресою вулиця Рогозівська, 6

Дитсадки:

  • "Планета дитинства"

  • Baby Star

  • "Аристотель"

  • "Монтессорі"

  • "Орлятко"

  • "Осокорки"

  • "Проліски"

  • "Лісовий дзвіночок"

  • "Веселка"

  • "Ромашка"

  • "Гроно"

Торгові центри:

  • Gulliver

  • Ocean Plaza

  • Globus

  • Retroville

  • Метроград

  • Комод

  • ЦУМ

  • Art Mall

  • проспект

  • Караван

  • Метрополіс

  • квадрат

  • Аркадія

  • Dream Town

  • лимон

  • New Way

  • Rive Gauche

  • Магеллан

  • атмосфера

  • Променада

  • Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 19 вересня, поліція Києва отримала анонімне повідомлення про мінування всіх мостів, пологових будинків і ТРЦ у столиці.

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