У Києві "замінували" дитсадки, лікарні та мости

У п'ятницю, 20 вересня, в Києві невідомий повідомив про бомби в житлових будинках, медичних установах, дитячих садах, торгових центрах, посольстві США та на мостах.
Як зазначає Інформатор, повідомлення надійшло на електронну пошту поліції Києва о 08:09. У ньому йшлося про вибухівку в понад 10 житлових і п'яти пологових будинках, двох лікарнях, онкоцентрі, 11 дитсадках і більше 20 торгових центрах. Серед усього списку також є Посольство США в Україні та всі мости Києва.
У Києві замінували десятки об'єктів
LIGA.net
Житлові будинки:
проспект Генерала Ватутіна, 3 а
вулиця Привокзальна, 2 а
провулок Богдана Хмельницького, 4
провулок Яновського, 4 б
вулиця Кемеровська, 67
вулиця Антоновича, 66
вулиця Кудряшова, 15
вулиця Боголюбоава, 31
вулиця Пчілки, 5
Московська площа, 3
вулиця Миколи Закревського, 95 а
провулок Охтирський, 4
проспект Перемоги, 67
вулиця Марини Раскової, 1
Пологові будинки і лікарні:
Київський пологовий будинок №1 за адресою вулиця Арсенальна, 5
Київський пологовий будинок №2 за адресою вулиця Мостицька, 11
Київський пологовий будинок №3 за адресою вулиця Василя Кучера, 7
Київський пологовий будинок №5 за адресою проспект Лобановського, 2
Київський пологовий будинок №6 за адресою вулиця Петра Запорожцка, 26 а
Міська клінічна лікарня №4 за адресою вулиця Солом'янська, 17
Міська клінічна лікарня №5 за адресою вулиця Відпочинку, 11
Онкологічний центр міська клінічна лікарня №11 за адресою вулиця Рогозівська, 6
Дитсадки:
"Планета дитинства"
Baby Star
"Аристотель"
"Монтессорі"
"Орлятко"
"Осокорки"
"Проліски"
"Лісовий дзвіночок"
"Веселка"
"Ромашка"
"Гроно"
Торгові центри:
Gulliver
Ocean Plaza
Globus
Retroville
Метроград
Комод
ЦУМ
Art Mall
проспект
Караван
Метрополіс
квадрат
Аркадія
Dream Town
лимон
New Way
Rive Gauche
Магеллан
атмосфера
Променада
Україна
Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 19 вересня, поліція Києва отримала анонімне повідомлення про мінування всіх мостів, пологових будинків і ТРЦ у столиці.
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