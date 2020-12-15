У Києві замінували будівлю одного з судів

Олег Тимченко Кияни 11:46, 15.12.2020 Оновлено: 11:56, 15.12.2020

У вівторок, 15 грудня, близько 11:00 надійшло повідомлення про замінування будівлі Північного апеляційного господарського суду у Києві.

Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі столичної поліції, інформація про подію надійшла від анонімного джерела.

На місце виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.

Будівля суду знаходиться на вулиці Шолуденка 1.
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