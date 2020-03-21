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21 березня • оновлено в 20:23
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У Києві закрили всі дитячі та спортивні майданчики через карантин

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У Києві з 21 березня заборонили користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях через загрозу коронавірусу.

Про це йдеться в Протоколі №16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА "Про запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19, викликаної короновірусом SARS-CoV-2, і введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва".

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У Києві закрили всі дитячі та спортивні майданчики

У Києві закрили всі дитячі та спортивні майданчики

"Районним у місті Києві державним адміністраціям, комунальному об'єднанню "Київзеленбуд", ГУ Національної поліції України в м. Києві забезпечити проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи щодо заборони користування дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях", – сказано в документі.

Заборона вводиться "до поліпшення епідемічної ситуації".

Крім того, Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту фінансів КМДА доручено до 24 березня забезпечити виділення цільових коштів у розмірі 23 млн грн на проведення заходів з проведення дезінфекції житлових багатоквартирних будинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з понеділка, 23 березня, у зв'язку з карантином в Україні через поширення коронавірусу COVID-19.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
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