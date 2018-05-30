У Києві закрили скандальний атракціон: влада назвала причини

У Києві міська влада вирішила закрити і демонтувати канатну дорогу над Дніпром.

Тролей встановлено незаконно, а на його роботу надходили скарги від клієнтів, написав на своїй сторінці в Facebook народний депутат України і радник міського голови з питань благоустрою Дмитро Білоцерківець.

За його словами, рішення демонтувати атракціон було прийнято з двох причин.

"Перша - недотримання заходів безпеки, що зафіксовано відповідними службами. Так само була велика кількість скарг від клієнтів, які неодноразово зависали під час спуску. Друга - підготовка до будівництва канатної дороги, де місто знаходиться в активній фазі проектування", - розповів Білоцерківець.

Відзначимо, що раніше OBOZREVATEL написав про те, що в Києві на канатній дорозі над Дніпром нібито зірвався чоловік. За однією з версій, постраждалим був співробітник троллея, за іншою - пасажир, а за третьою - чоловік постраждав через падіння з дерева, а не канатної дороги.

Дмитро Білоцерковець заявив, що випадок з падінням людини перевіряється і не виключає, що з потерпілим могли "домовитися" заради потрібних свідчень.

Як писав OBOZREVATEL, на Майдані Незалежності в Києві відкривають оновлений фасад Будинку профспілок, який постраждав під час пожежі в лютому 2014 року.