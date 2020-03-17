У Києві закрили метро через коронавірус: що потрібно знати

Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

Рішення було прийнято Кабінетом міністрів 16 березня у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Крім столиці обмежувальні заходи торкнулися також метрополітену Дніпра і Харкова.

За словами мера Києва Віталія Кличка, попередньо, метро буде закрите до 3 квітня. Він також закликав жителів столиці залишатися вдома за можливості і піклуватися про здоров'я.

При цьому уряд дозволив переміщення в Києві в наземному транспорті в кількості не більше 10 осіб одночасно:

в маршрутках,

тролейбусах,

автобусах,

трамваї (в одному вагоні не більше ніж 10-ти).

Нагадаємо, Київ з 17 березня ввів ще більш жорсткий карантин через поширення коронавірусу COVID-19 в Україні і світі в цілому. Обмежено пересування між містами, закриті майже всі публічні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, банків і АЗС.

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У свою чергу "Київпастранс" оприлюднив список маршрутів наземного транспорту, які замінять метро і дублюють його гілки:

Так, на червоній Святошинсько-Броварській лінії метрополітену від ст.м. Академмістечко до ст. м. Лісова курсуватимуть автобуси №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118, тролейбуси №№ 5,7, 43,50, трамваї №№ 1, 3, 14, 15, 18 і маршрутне таксі № 228.

Зеленою Сирецько-Печерською лінією від ст. м. Червоний Хутір до ст. м. Сирець курсуватимуть автобуси №№ 51, 63, 45, 91, тролейбуси №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к, трамваї №№ 14, 15, 18 і маршрутні таксі №№ 220, 516, 155, 166, 500.

Синьою Куренівсько-Червоноармійською лінією від ст. м. Героїв Дніпра до ст. м. Теремки курсуватимуть автобуси №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119, тролейбуси №№ 11,12, 42Д, 43, 45, трамваї №№ 11, 12, 16, 17, 19 маршрутні таксі № 155, 166, 500.

Також у КМДА нагадали, що з 18 березня пасажири зможуть користуватися транспортом тільки при наявності медичних масок.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня президент України Володимир Зеленський оголосив про намір закрити метрополітен з 12:00 18 березня, але було вирішено не зволікати. У Харкові закрити метро відмовилися.

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