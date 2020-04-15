Головна Новини
15 квітня • оновлено в 22:06
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Кирило Лютий

У Києві закрили Медмістечко: у всього персоналу виявили COVID-19

32.3т
Читати матеріал російською

Київську міську клінічну лікарню №6 закрили через раптовий спалах коронавірусу COVID-19.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, у всього персоналу неврології, кардіології та терапії підтвердилася наявність інфекції після ПЛР-тестів.

Точна кількість пацієнтів і стан здоров'я інфікованих поки що невідомі.

Медмістечко

Медмістечко

irecommend.ru

Як писав OBOZREVATEL, в Україні заразилися коронавірусом 3764 людини. Померли 108 осіб, 143 вдалося вилікувати.

Найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстрована в Києві – 612 осіб, у Чернівецькій області – 589, Івано-Франківській – 356, Тернопільській – 287 та Київській області – 230.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
21
3
Смішно
1
Цікаво
34
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3764.

    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

  • Названа маловідома ознака коронавірусу, яку легко помітити самому.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги