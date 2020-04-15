У Києві закрили Медмістечко: у всього персоналу виявили COVID-19

Київську міську клінічну лікарню №6 закрили через раптовий спалах коронавірусу COVID-19.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, у всього персоналу неврології, кардіології та терапії підтвердилася наявність інфекції після ПЛР-тестів.

Точна кількість пацієнтів і стан здоров'я інфікованих поки що невідомі.

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Як писав OBOZREVATEL, в Україні заразилися коронавірусом 3764 людини. Померли 108 осіб, 143 вдалося вилікувати.

Найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстрована в Києві – 612 осіб, у Чернівецькій області – 589, Івано-Франківській – 356, Тернопільській – 287 та Київській області – 230.

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