У Києві розпочали інтенсивно обладнувати ліжко-місця киснем

У Києві для лікування хворих на коронавірус подачею кисню обладнали майже 1200 ліжко-місць в комунальних медустановах.

Також додатково закуповують концентратори кисню, повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"Апаратів штучної вентиляції легенів сьогодні в комунальних медустановах – більш 460. Концентраторів кисню - більше 160. І найближчим часом закупимо ще 130", – сказав він.

Кличко додав, що в декількох лікарнях столиці здійснюють капітальний ремонт систем подачі кисню. Це дозволить забезпечити киснем додатково ще понад 600 ліжок.

Загалом Київ сьогодні вже підготував понад 4,5 тисячі ліжок для прийому хворих 26-ти комунальних медустановах.в

"Заповнення ліжок в столиці – понад 53%", – зазначив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ і область стали беззаперечним лідером по COVID-19: більше 1,5 тис. хворих за добу.