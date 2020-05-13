У Києві захворіли на COVID-19 майже 2 тисячі осіб: з'явилися свіжі дані
Станом на 13 травня у Києві лабораторно підтвердили ще 30 заражень коронавірусом. Усього в столиці налічується 1960 випадків COVID-19, 169 пацієнтів одужали.
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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 13 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Серед нових інфікованих COVID-19 є один медик. За минулу добу померло двоє людей. Одужала – 31 особа.
"На сьогодні в столиці 1960 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед тих, що захворіли за минулу добу, сім жінок віком від 21 до 82 років, три дівчинки 8, 9 та 14 років, дев'ять чоловіків віком від 39 до 81 року і хлопчик, якому 13 років", – зазначив Кличко.
За його словами, до медустанов столиці госпіталізували п'ятьох пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції.
Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
Печерський +2
Шевченкiвський +0
Солом’янський +1
Дніпровський +4
Святошинський +2
Деснянський +5
Подільський +1
Голосіївський +4
Оболонський +1
Дарницький +10
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 13 травня зареєстрували 16 425 заражень коронавірусом COVID-19.