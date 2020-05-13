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13 травня • оновлено в 16:58
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У Києві захворіли на COVID-19 майже 2 тисячі осіб: з'явилися свіжі дані

3.3т
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Станом на 13 травня у Києві лабораторно підтвердили ще 30 заражень коронавірусом. Усього в столиці налічується 1960 випадків COVID-19, 169 пацієнтів одужали.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 13 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Серед нових інфікованих COVID-19 є один медик. За минулу добу померло двоє людей. Одужала – 31 особа.

Київ на карантині

Київ на карантині

"На сьогодні в столиці 1960 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед тих, що захворіли за минулу добу, сім жінок віком від 21 до 82 років, три дівчинки 8, 9 та 14 років, дев'ять чоловіків віком від 39 до 81 року і хлопчик, якому 13 років", – зазначив Кличко.

За його словами, до медустанов столиці госпіталізували п'ятьох пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції.

У Києві захворіли на COVID-19 майже 2 тисячі осіб: з'явилися свіжі дані

Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:

  • Печерський +2

  • Шевченкiвський +0

  • Солом’янський +1

  • Дніпровський +4

  • Святошинський +2

  • Деснянський +5

  • Подільський +1

  • Голосіївський +4

  • Оболонський +1

  • Дарницький +10

У Києві захворіли на COVID-19 майже 2 тисячі осіб: з'явилися свіжі дані

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 13 травня зареєстрували 16 425 заражень коронавірусом COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
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