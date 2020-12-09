У Києві загострилася ситуація з грипом і ГРВІ: захворіло вже близько 13 тисяч осіб

Гліб Іванов Кияни 14:25, 9.12.2020 Оновлено: 15:35, 9.12.2020

У Києві зареєстрували вже понад 12 800 випадків захворювання на ГРВІ та грип.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, нагадавши, що крім коронавірусу, загострилися сезонні захворювання.

"Кількість хворих збільшується", – сказав він. За словами мера, хворіють як діти – більш ніж 5000, так і дорослі – понад 7800 киян.

"Тому ще раз закликаю всіх: будьте уважні до свого здоров'я. І за перших ознак захворювання звертайтеся до сімейного лікаря. А також дотримуйтесь елементарних правил. Це важливо!" – зазначив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Цьогоріч сезон грипу збігся з пандемією СOVID-19, у всьому світі спостерігається зростання кількості хворих і госпіталізованих із коронавірусом.

  • Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, за останній тиждень листопада на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли майже 200 тисяч українців.

  • OBOZREVATEL вирішив розібратися, в чому різниця між двома захворюваннями, які симптоми характерні для кожного з них і чи можна одночасно заразитися грипом і коронавірусом.

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