У Києві загострилася ситуація з грипом і ГРВІ: захворіло вже близько 13 тисяч осіб

У Києві зареєстрували вже понад 12 800 випадків захворювання на ГРВІ та грип.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, нагадавши, що крім коронавірусу, загострилися сезонні захворювання.

"Кількість хворих збільшується", – сказав він. За словами мера, хворіють як діти – більш ніж 5000, так і дорослі – понад 7800 киян.

"Тому ще раз закликаю всіх: будьте уважні до свого здоров'я. І за перших ознак захворювання звертайтеся до сімейного лікаря. А також дотримуйтесь елементарних правил. Це важливо!" – зазначив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: