У Києві загострилася ситуація з грипом і ГРВІ: захворіло вже близько 13 тисяч осіб
У Києві зареєстрували вже понад 12 800 випадків захворювання на ГРВІ та грип.
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, нагадавши, що крім коронавірусу, загострилися сезонні і захворювання.
"Кількість хворих збільшується", – сказав він. За словами мера, хворіють як діти – більше 5000, так і дорослі – більш 7800 киян.
"Тому ще раз закликаю всіх: будьте уважні до свого здоров'я. І при перших ознаках захворювання звертайтеся до сімейного лікаря. А також дотримуйтесь елементарних правил. Це важливо!" – зазначив Кличко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В цьому році сезон грипу збігся з пандемією СOVID-19, по всьому світу спостерігається зростання числа хворих і госпіталізованих з коронавірусом.
Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, за останній тиждень листопада на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло майже 200 тисяч українців.
OBOZREVATEL вирішив розібратися, в чому різниця між двома захворюваннями, які симптоми характерні для кожного з них і чи можна одночасно заразитися грипом і коронавірусів.