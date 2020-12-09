У Києві загострилася ситуація з грипом і ГРВІ: захворіло вже близько 13 тисяч осіб

У Києві зареєстрували вже понад 12 800 випадків захворювання на ГРВІ та грип.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, нагадавши, що крім коронавірусу, загострилися сезонні і захворювання.

"Кількість хворих збільшується", – сказав він. За словами мера, хворіють як діти – більше 5000, так і дорослі – більш 7800 киян.

"Тому ще раз закликаю всіх: будьте уважні до свого здоров'я. І при перших ознаках захворювання звертайтеся до сімейного лікаря. А також дотримуйтесь елементарних правил. Це важливо!" – зазначив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: