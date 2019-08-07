У Києві загорівся ринок біля метро: перші фото та відео

У середу, 7 серпня, у Києві загорілися торгові павільйони біля станції метро "Дарниця".

Як повідомляє ГУ ДСНС, пожежа виникла на вулиці Будівельників, 40 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"На місце події негайно були направлені рятувальники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття до місця виклику пожежники встановили, що горить покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку площі 70 кв. м. Не гаючи часу, рятувальники відразу ж розпочали гасіння пожежі", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначили, що площа пожежі досягла 250 кв. м. і є загроза поширення пожежі на розташовані поруч павільйони.

На місці працюють 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 військових особового складу Київського гарнізону.

Пожежа у Києві біля станції метро "Дарниця"

Пожежа у Києві біля станції метро "Дарниця"

Пожежа у Києві біля станції метро "Дарниця"

Пожежа у Києві біля станції метро "Дарниця"

Пожежа у Києві біля станції метро "Дарниця"

Пожежа у Києві біля станції метро "Дарниця" ДСНС

Пожежа у Києві біля станції метро "Дарниця" ДСНС

Пожежа у Києві біля станції метро "Дарниця" ДСНС

Пожежа у Києві біля станції метро "Дарниця" dsnews.ua

Пожежа у Києві біля станції метро "Дарниця" dsnews.ua

Пожежа у Києві біля станції метро "Дарниця" dsnews.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва у житловому будинку спалахнула сильна пожежа, в результаті якої загинула одна людина.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал