У Києві горіла багатоповерхівка. Перші кадри НП

Марина Ліснічук Кияни 14:25, 27.10.2020 Оновлено: 15:26, 27.10.2020

У Києві вдень 27 жовтня спалахнула пожежа в багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі.

НП трапилася на вулиці Драйзера, 26, повідомила Facebook-спільнота "Київ Оперативний", опублікувавши перші кадри (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Сподіваємося, що ніхто не травмується", – зазначили автори допису.

На місці пожежі працювали бригади рятувальників ДСНС у Києві.

За даними джерел OBOZREVATEL, займання виникло в коридорі на одному із середніх поверхів будинку. Його одразу загасили, в пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Обухові на Київщині 22 жовтня трапилася пожежа на підприємстві з утилізації хімічних речовин та медичних препаратів, у результаті якої постраждали четверо працівників.

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