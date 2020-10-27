У Києві горіла багатоповерхівка. Перші кадри НП

У Києві вдень 27 жовтня спалахнула пожежа у багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі.

НС трапилася на вулиці Драйзера, 26, повідомили Facebook-спільнота "Київ Оперативний", опублікувавши перші кадри (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Сподіваємося, що ніхто не травмується", – зазначили автори посту.

На місці пожежі працювали бригади рятувальників ДСНС у Києві.

За даними джерел OBOZREVATEL, займання виникло в коридорі на одному із середніх поверхів будинку. Його одразу загасили, в пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Обухів на Київщині 22 жовтня трапилася пожежа на підприємстві з утилізації хімічних речовин та медичних препаратів, у результаті якої постраждали четверо працівників.