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19 січня • оновлено в 13:52
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У Києві загорілася багатоповерхівка: мешканців терміново евакуйовують. Перші відео

8.3т
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У неділю, 19 січня, у Києві загорівся багатоповерховий будинок по вулиці Каштанова, 15А (житловий масив Троєщина).

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Загоряння на 3-4 поверсі багатоповерхового будинку. Відбувається евакуація мешканців. Також густий дим затягнув всі верхні поверхи. На місці кілька одиниць пожежної техніки. Деталі події та інформація про постраждалих встановлюються", – йдеться у повідомленні.

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У Києві загорілася багатоповерхівка

У Києві загорілася багатоповерхівка

У Києві загорілася багатоповерхівка

У Києві загорілася багатоповерхівка

https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/u-kievi-zagorilasya-bagatopoverhivka-meshkantsiv-terminovo-evakuyuyut-pershi-video.htm

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Мінському масиві Києва, на вулиці Бережанській загорілася новобудова. Обійшлося без постраждалих.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Неужели горят утеплительные панели?
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