У Києві загорілася багатоповерхівка: мешканців терміново евакуйовують. Перші відео

У неділю, 19 січня, у Києві загорівся багатоповерховий будинок по вулиці Каштанова, 15А (житловий масив Троєщина).
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
"Загоряння на 3-4 поверсі багатоповерхового будинку. Відбувається евакуація мешканців. Також густий дим затягнув всі верхні поверхи. На місці кілька одиниць пожежної техніки. Деталі події та інформація про постраждалих встановлюються", – йдеться у повідомленні.
У Києві загорілася багатоповерхівка
У Києві загорілася багатоповерхівка
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/u-kievi-zagorilasya-bagatopoverhivka-meshkantsiv-terminovo-evakuyuyut-pershi-video.htm
Серьезный #пожар в Киеве на #Каштанова 15А Возгорание на 3-4 этаже многоэтажного дома. Происходит эвакуация жильцов. Так же Густой дым затянул все верхние этажи. На месте несколько единиц пожарной техники. Детали происшествия и информация о пострадавших устанавливается.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Мінському масиві Києва, на вулиці Бережанській загорілася новобудова. Обійшлося без постраждалих.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".