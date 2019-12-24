На 9% більше смертей: у Києві зафіксували рекордне забруднення повітря

Рівень озонового забруднення повітря в Києві перевищив гранично допустимі концентрації, що несе пряму загрозу здоров'ю мешканців столиці.

Такий висновок зробили на основі наукового дослідження в Інституті громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва, пише LB.ua.

Відзначається, що в Києві вперше заміряли граничні концентрації озону в приземному шарі атмосферного повітря. Дослідження провели в травні-вересні 2018 і 2019 років, і за весь цей період концентрації озону були або на межі допустимих показників, або сильно перевищували їх.

У Києві зафіксували рекордне забруднення повітря (ілюстрація) Аргументи і факти

"Ці показники перевищують чинний в Україні норматив у 25 випадках, європейський норматив – в кожному випадку з проаналізованих", – пояснили в лабораторії, яка проводила дослідження.

Вчені звернули увагу на те, що такі рівні концентрації озону істотно впливають на стан здоров'я населення, обумовлюючи зростання додаткових випадків смерті на 5-9%.

Автори дослідження також наголосили на необхідності запровадження постійного моніторингу озонового забруднення в Україні та інформування населення про його результати.

У Києві зафіксували рекордне забруднення повітря LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в деяких районах Києва зашкалив рівень шкідливих речовин у повітрі. Найгірша ситуація встановилася на лівому березі.

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