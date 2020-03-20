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20 березня • оновлено в 22:57
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У Києві зафіксовано ще один заражений коронавірусом - ЗМІ

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У Києві зафіксовано новий випадок зараження коронавірусів, який став четвертим інфікованим в столиці.

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Як повідомляє "Страна" з посиланням на свідків, житель столиці сам повідомив своїх сусідів, що його ізолювали в Олександрівській лікарні.

Сусіди поскаржилися у поліцію: з'явилася інформація про ще одного зараженого у Києві

bigkiev.com.ua

Йдеться про 40-річного чоловіка з житлового комплексу "Паркове місто" на вулиці Вишгородській. Жителі комплексу зверталися у поліцію зі скаргами, що його дружина і троє дітей гуляють на дитячому майданчику. Уточнюється, що хворий проживає окремо від дружини, але через кілька під'їздів, і за останній тиждень він не раз з ними контактував. Правоохоронці зазначили, що у них немає повноважень ізолювати громадян.

Уточнюється, що підтверджено тільки перший тест. Результати повторного повинні прийти в суботу.

Сусіди поскаржилися у поліцію: з'явилася інформація про ще одного зараженого у Києві

Країна

Сусіди поскаржилися у поліцію: з'явилася інформація про ще одного зараженого у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 39 осіб.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
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