Сусіди поскаржилися у поліцію: з'явилася інформація про ще одного зараженого у Києві

У Києві зафіксовано новий випадок зараження коронавірусів, який став четвертим інфікованим в столиці.

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Як повідомляє "Страна" з посиланням на свідків, житель столиці сам повідомив своїх сусідів, що його ізолювали в Олександрівській лікарні.

bigkiev.com.ua

Йдеться про 40-річного чоловіка з житлового комплексу "Паркове місто" на вулиці Вишгородській. Жителі комплексу зверталися у поліцію зі скаргами, що його дружина і троє дітей гуляють на дитячому майданчику. Уточнюється, що хворий проживає окремо від дружини, але через кілька під'їздів, і за останній тиждень він не раз з ними контактував. Правоохоронці зазначили, що у них немає повноважень ізолювати громадян.

Уточнюється, що підтверджено тільки перший тест. Результати повторного повинні прийти в суботу.

Країна

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 39 осіб.

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